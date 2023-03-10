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Politico: Пентагон финансирует опыты на хорьках в поисках источника гаванского синдрома

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Пентагон занимается финансированием опытов на хорьках, чтобы понять, могут ли радиоволны быть источником гаванского синдрома, от которого в последние годы страдают сотни дипломатов США за рубежом.

Об этом информирует газета Politico.

Как пишет газета, Университету Уэйна в штате Мичиган, который проводит эксперименты над животными, выделили грант в размере $750 тыс.

Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил, что грант действительно был выделен.

В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

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