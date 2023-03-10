Politico: Пентагон финансирует опыты на хорьках в поисках источника гаванского синдрома
Об этом информирует газета Politico.
Как пишет газета, Университету Уэйна в штате Мичиган, который проводит эксперименты над животными, выделили грант в размере $750 тыс.
Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил, что грант действительно был выделен.
В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.
О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.