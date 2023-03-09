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В ООН заявили, что ищут пути снятия барьеров для экспорта российских удобрений

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Организация Объединённых Наций ищет пути снятия барьеров для экспорта удобрений из России.
В ООН заявили, что ищут пути снятия барьеров для экспорта российских удобрений
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, в вопросе экспорта удобрений «должно быть сделано больше».

«Мы стараемся, включая главу Конференции по торговле и развитию ООН Ребекку Гринспен, расчистить путь для экспорта», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

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