В ООН заявили, что ищут пути снятия барьеров для экспорта российских удобрений
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Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
По его словам, в вопросе экспорта удобрений «должно быть сделано больше».
«Мы стараемся, включая главу Конференции по торговле и развитию ООН Ребекку Гринспен, расчистить путь для экспорта», — цитирует его ТАСС.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.