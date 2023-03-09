В ООН заявили, что ищут пути снятия барьеров для экспорта российских удобрений

Организация Объединённых Наций ищет пути снятия барьеров для экспорта удобрений из России.

Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, в вопросе экспорта удобрений «должно быть сделано больше».

«Мы стараемся, включая главу Конференции по торговле и развитию ООН Ребекку Гринспен, расчистить путь для экспорта», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что продолжит делать всё, что в его силах, для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.