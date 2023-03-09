Биржевые цены на газ в Европе выросли до $520
Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 13% — до $520 за 1 тыс. куб. м, при этом в ходе торгов они опускались ниже $450.
- Gettyimages.ru
- © Bob Rowan
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
По данным Gas Infrastructure Europе, Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, в настоящее время они заполнены более чем на 60%.
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