Биржевые цены на газ в Европе выросли до $520

Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 13% — до $520 за 1 тыс. куб. м, при этом в ходе торгов они опускались ниже $450.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. По данным Gas Infrastructure Europе, Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, в настоящее время они заполнены более чем на 60%.