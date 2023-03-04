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GIE: Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах

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Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, в настоящее время они заполнены более чем на 60%.
GIE: Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europе.

Уточняется, что газохранилища в Европе заполнены на 60,64%.

Это почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.

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