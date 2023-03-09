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Захарова: Киев перешёл от попрошайничества к прямому шантажу в отношении США

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Украинские власти вместо тактики попрошайничества по отношению к США перешли к прямому шантажу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «США придётся отправлять своих сыновей и дочерей в зону боевых действий».
Захарова: Киев перешёл от попрошайничества к прямому шантажу в отношении США
  • © МИД России

«О чём говорят эти слова Зеленского? Это говорит о том, что киевский режим от попрошайничества перешёл к прямому шантажу, причём на кону уже не деньги и оружие, а человеческие жизни», — сказала она во время брифинга. Её слова приводит ТАСС.

По оценке Захаровой, это «террористическая логика».

«Террористы, боевики разворачивают боевые действия там, где считают нужным, не там, где ведутся боевые действия между вооружёнными силами, а там, где выгодно им, где это принесёт как можно больше кровавых дивидендов», — отметила дипломат.

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что в США нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребёнка ради защиты Украины.

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