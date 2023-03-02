Конгрессвумен Грин: американские родители не хотят гибели своих детей ради Украины
Об этом она написала в своём Twitter.
«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», — говорится в сообщении.
Грин отметила, что этого хочет украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина даже не является членом НАТО.
«Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — написала американская конгрессвумен.
Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты движутся к «национальному разводу».
Также конгрессвумен раскритиковала внешний вид Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом.