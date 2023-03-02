Конгрессвумен Грин: американские родители не хотят гибели своих детей ради Украины

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что в США нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребёнка ради защиты Украины.

Об этом она написала в своём Twitter.

«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», — говорится в сообщении.

Грин отметила, что этого хочет украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина даже не является членом НАТО.

«Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — написала американская конгрессвумен.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты движутся к «национальному разводу».

Также конгрессвумен раскритиковала внешний вид Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом.