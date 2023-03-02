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Конгрессвумен Грин: американские родители не хотят гибели своих детей ради Украины

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Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что в США нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребёнка ради защиты Украины.

Об этом она написала в своём Twitter.

«Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы», — говорится в сообщении.

Грин отметила, что этого хочет украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина даже не является членом НАТО. 

«Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — написала американская конгрессвумен.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты движутся к «национальному разводу».

Также конгрессвумен раскритиковала внешний вид Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом.

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