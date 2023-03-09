«Коммерсантъ FM»: Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

Турецкие власти остановили транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система страны блокирует оформление грузов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что подобная ситуация стала неожиданностью для участников рынка, они занимаются поиском альтернативных маршрутов.

Также предприниматели уточнили, что застряли санкционные товары, идущие в Россию в рамках параллельного импорта.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает односторонние санкции.

По словам Чавушоглу, Анкара предпринимает меры и контролирует ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и ЕС.