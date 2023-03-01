Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает односторонние санкции
- AP
«Мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН», — цитирует его РИА Новости.
Чавушоглу подчеркнул, что это касается не только России, но также Ирана и других стран.
«Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление», — заключил он.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России ещё в декабре 2021 года.
По словам Чавушоглу, Анкара предпринимает меры и контролирует ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и ЕС.