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Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает односторонние санкции

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Анкара не поддерживает односторонние санкции в адрес разных стран, которые были введены без поддержки ООН, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает односторонние санкции
  • AP

«Мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН», — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что это касается не только России, но также Ирана и других стран.

«Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление», — заключил он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России ещё в декабре 2021 года.

По словам Чавушоглу, Анкара предпринимает меры и контролирует ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и ЕС.

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