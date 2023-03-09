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Совет ЕС предварительно одобрил визовую либерализацию для Косова с 1 января 2024 года

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Постоянные представители стран ЕС предварительно одобрили визовую либерализацию для частично признанного Косова с 1 января 2024 года.
Совет ЕС предварительно одобрил визовую либерализацию для Косова с 1 января 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Новые правила позволят владельцам косовских паспортов въезжать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен заняться совершенствованием инфраструктуры судебной системы частично признанной Республики Косово.

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