Совет ЕС предварительно одобрил визовую либерализацию для Косова с 1 января 2024 года
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Об этом, как пишет ТАСС, говорится в заявлении Совета ЕС.
«Новые правила позволят владельцам косовских паспортов въезжать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен заняться совершенствованием инфраструктуры судебной системы частично признанной Республики Косово.