В Пентагоне назвали российскую МБР «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием

Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Хёрк назвал российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием.

Об этом, как пишет РИА Новости, Хёрк сказал на слушаниях в конгрессе США.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания МБР «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия», — отметил он.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство.

Российский лидер назвал совершенствование ядерной триады гарантией суверенитета России.