В Пентагоне назвали российскую МБР «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием
Об этом, как пишет РИА Новости, Хёрк сказал на слушаниях в конгрессе США.
«В апреле 2022 года Россия провела испытания МБР «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия», — отметил он.
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство.
Российский лидер назвал совершенствование ядерной триады гарантией суверенитета России.