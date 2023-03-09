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В Пентагоне назвали российскую МБР «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием

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Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Хёрк назвал российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием.

Об этом, как пишет РИА Новости, Хёрк сказал на слушаниях в конгрессе США.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания МБР «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия», — отметил он.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство.

Российский лидер назвал совершенствование ядерной триады гарантией суверенитета России.

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