Глава нацразведки США: Иран не принимал решения приступить к разработке ядерного оружия

США считают, что Иран не принимал решения приступить к разработке ядерных вооружений.

Данную информацию подтвердила директор национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс.

Об этом пишет ТАСС.

Хэйнс отметила, что у американской стороны сохраняется обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана.

«Вы видели отчёт [американской разведки] и признаки того, что они (власти в Тегеране. — RT) приближаются [к потенциальным военным ядерным разработкам]: на данном этапе без решения [приступить к такой деятельности], [в этом заключается] наша оценка», — заявила она.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

В январе посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что при проявлении США политической воли Иран готов заключить устойчивую договорённость по иранской ядерной программе.