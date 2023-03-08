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В Европе суд аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина

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Европейский суд юстиции аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — Виолетты Пригожиной, которые были основаны исключительно на родственных связях.
В Европе суд аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина
  • AP

«Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года», — цитирует ТАСС постановление суда.

В ЕС признали, что Пригожина с 2017 года не владеет компанией Concord Management and Consulting, несмотря на владение акциями компании.

В Совете Европы также не смогли доказать, что она владеет другими активами, связанными с её сыном.

Ранее Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России.

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