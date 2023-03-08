В Европе суд аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина
- AP
«Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года», — цитирует ТАСС постановление суда.
В ЕС признали, что Пригожина с 2017 года не владеет компанией Concord Management and Consulting, несмотря на владение акциями компании.
В Совете Европы также не смогли доказать, что она владеет другими активами, связанными с её сыном.
Ранее Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России.