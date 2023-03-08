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Политолог Оленченко: в США идёт работа на подчинение себе постсоветского пространства

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал намерение США выделить до $250 тыс. на инициативу, которая будет направлена на укрепление связей между выпускниками программ обмена из Армении, спонсируемых американским правительством.
Политолог Оленченко: в США идёт работа на подчинение себе постсоветского пространства
  • Gettyimages.ru

«Дело в том, что то образование, которое предоставляет США, оно содержит большой элемент внедрения американской культуры. После обучения разные люди разъезжаются в разные места и американцам пришла в голову мысль, что надо их консолидировать», — считает он.

По словам политолога, если появится структура, объединяющая выпускников, то она «сможет в публичном пространстве высказывать своё мнение и продвигать какие-то инициативы, в том числе внешнеполитические».

«Армения традиционно близка России, и там распространены пророссийские настроения. В США идёт работа, направленная на подчинение себе постсоветского пространства», — заключил Оленченко.

Ранее в Соединённых Штатах заявили о планах выделить до $250 тыс. на инициативу, которая будет направлена на укрепление связей между выпускниками программ обмена из Армении, спонсируемых американским правительством.

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