Депутат Чепа объяснил заявление Шольца о сроках украинского конфликта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что украинский конфликт будет длиться ещё долгое время.

По мнению депутата, заявление связано с тем, что «сама система альянса НАТО построена на том, что враг у них только один сегодня — это Россия».

«Они будут использовать все возможные пути, чтобы конфликт продолжать. Это будет Украина или какая-то другая страна. Они продолжают идти этим путём, потому что этот путь приносит огромные дивиденды», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Олаф Шольц высказал мнение, что украинский конфликт будет длиться ещё долгое время.

Он отметил, что в связи с этим необходимо ставить производство вооружений и боеприпасов на постоянную основу.