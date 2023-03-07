NYT: «Северные потоки» могли заминировать подготовленные и опытные водолазы

Взрывные устройства на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли заложить «опытные водолазы», пишет американская газета The New York Times со ссылкой на «новые разведданные» США. Согласно источникам издания, американские и британские граждане «не были замешаны» в диверсии.

«Взрывчатка, скорее всего, была заложена опытными водолазами, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы», — сказали источники газеты, ознакомившиеся с разведывательными данными.

Собеседники при этом утверждают, что в прошлом преступники могли пройти «специальную государственную подготовку».

Вместе с этим «новые разведданные», о которых пишут журналисты NYT, свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Непосредственный подрыв, написал журналист, в сентябре 2022 года осуществили ВМС Норвегии.

Как позднее подтвердил американский журналист Джон Дуган, американские водолазы с глубоководным оборудованием были замечены летом 2022 года в Балтийском море, где пролегают нитки «Северных потоков».

По имеющимся данным, у дайверов были с собой ребризеры MK-29 с кислородно-гелиевой смесью для глубоководного погружения, а встречали их вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском.