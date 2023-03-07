Economist сообщил о «тревожной тенденции» снижения поддержки помощи Украине в ЕС и США
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По данным издания, в США как республиканцы, так и демократы стали меньше поддерживать финансирование Украины.
«Так, в апреле 2022 года 82% опрошенных демократов и 67% республиканцев заявили, что считают хорошей идеей направить финансовую помощь Украине. В прошлом месяце то же самое сказали 75% демократов и 39% республиканцев», — говорится в статье.
Похожая тенденция наблюдается в Европе, вместе с этим там снижается уровень поддержки антироссийских санкций, в частности, потому, что они наносят ущерб энергоснабжению европейских стран.
Помимо Британии такие настроения зафиксированы во Франции, в Германии, Италии и Испании, пишут авторы.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.