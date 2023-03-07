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Economist сообщил о «тревожной тенденции» снижения поддержки помощи Украине в ЕС и США

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В Соединённых Штатах и в Европе снизился уровень поддержки военной помощи Украине и усиления санкций против России, пишет The Economist со ссылкой на результаты опроса, проведённого газетой вместе с аналитической компанией YouGov.
Economist сообщил о «тревожной тенденции» снижения поддержки помощи Украине в ЕС и США
  • AP
  • © Virginia Mayo

По данным издания, в США как республиканцы, так и демократы стали меньше поддерживать финансирование Украины.

«Так, в апреле 2022 года 82% опрошенных демократов и 67% республиканцев заявили, что считают хорошей идеей направить финансовую помощь Украине. В прошлом месяце то же самое сказали 75% демократов и 39% республиканцев», — говорится в статье.

Похожая тенденция наблюдается в Европе, вместе с этим там снижается уровень поддержки антироссийских санкций, в частности, потому, что они наносят ущерб энергоснабжению европейских стран.

Помимо Британии такие настроения зафиксированы во Франции, в Германии, Италии и Испании, пишут авторы.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.

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