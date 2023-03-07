Шольц заявил, что Германия будет использовать СПГ-терминалы для импорта водорода
ФРГ в будущем будет использовать терминалы по приёму сжиженного природного газа для импорта водорода.
- AP
- © Michael Sohn
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.
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