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Шольц заявил, что Германия будет использовать СПГ-терминалы для импорта водорода

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ФРГ в будущем будет использовать терминалы по приёму сжиженного природного газа для импорта водорода.
Шольц заявил, что Германия будет использовать СПГ-терминалы для импорта водорода
  • AP
  • © Michael Sohn

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

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