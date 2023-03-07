В Греции железнодорожники продлили на два дня забастовку в связи с аварией поездов

Профсоюзы греческих железнодорожников продлили на два дня забастовку в связи с аварией двух поездов, в которой погибли 57 человек.

Об этом сообщила Всегреческая федерация железных дорог и рельсовых транспортных средств POS.

«Профсоюз рабочих OSE объявляет о 48-часовой забастовке 7 и 8 марта 2023 года, чтобы подтвердить нашу позицию о том, что железная дорога должна оставаться открытой безопасно и на благо общества в целом», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.