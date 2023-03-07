Посольство России: встречи Антонова в Госдепе неудовлетворительны

Характер встреч посла России в США Анатолия Антонова в Госдепе является неудовлетворительным, заявили в диппредставительстве.

«Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко.

Он отметил, что Антонов не всегда имеет возможность оперативно выполнить поручение Москвы.

Гиренко добавил, что российского посла либо отказываются принимать руководители Госдепа, либо перенаправляют к чиновникам более низкого уровня.

Ранее сообщалось, что США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.