Дипломат Логвинов: ЕС рано или поздно придётся вернуть замороженные активы России

Отъём замороженных средств России на Западе противоречит международному праву, заявил исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъёма российских активов ни пыталис, они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — цитирует РИА Новости Логвинова.

По его словам, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно активы России придётся возвращать.

Он отметил, что в случае утери активов, ЕС будет компенсировать российской стороне потери за счёт европейских налогоплательщиков.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.