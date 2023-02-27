Минфин Бельгии: Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд
- Gettyimages.ru
- © Jorg Greuel
«Министерство заморозило российские активы объёмом €58 млрд», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Кроме того, Бельгия заблокировала транзакции, связанные с Россией, на сумму €191 млрд, добавили в министерстве.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.