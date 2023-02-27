Минфин Бельгии: Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд

В бельгийском Министерстве финансов заявили, что Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд.

«Министерство заморозило российские активы объёмом €58 млрд», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, Бельгия заблокировала транзакции, связанные с Россией, на сумму €191 млрд, добавили в министерстве.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.