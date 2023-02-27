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Минфин Бельгии: Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд

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В бельгийском Министерстве финансов заявили, что Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд.
Минфин Бельгии: Брюссель заморозил российские активы на сумму €58 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

«Министерство заморозило российские активы объёмом €58 млрд», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, Бельгия заблокировала транзакции, связанные с Россией, на сумму €191 млрд, добавили в министерстве.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.

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