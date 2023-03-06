В ООН заявили, что Гутерреш следит за тем, чтобы визы дипломатам выдавались

Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за тем, чтобы визы США прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам выдавались.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что Гутерреш и его юридические советники сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы.

Ранее представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.