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Глава МИД Австрии Шалленберг: нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией

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Глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией.
Глава МИД Австрии Шалленберг: нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией
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В интервью Standard он подчеркнул, что Австрия поддерживает Украину в её борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности.

«Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога, и нам также понадобятся, когда придёт время, площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

2 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва адекватно ответит в случае новых недружественных шагов в адрес российских дипломатов со стороны Австрии.

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