Ульянов заявил, что Россия адекватно ответит в случае новых недружественных шагов Австрии

Москва адекватно ответит в случае новых недружественных шагов в адрес российских дипломатов со стороны Австрии, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил о принципе взаимности в дипломатии.

«Недавно четырём австрийским дипломатам, работавшим в Москве, пришлось вернуться на родину. В случае новых недружественных шагов со стороны Австрии вновь последует адекватный ответ», — сказал Ульянов в интервью ТАСС.

Члены делегации России на сессии ПА ОБСЕ в Вене ранее не смогли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям по случаю Дня защитника Отечества.

Венок от имени дипломатов был возложен руководителями российских загранучреждений.

2 февраля в Австрии объявили четырёх российских дипломатов персонами нон грата из-за якобы совершения ими «действий, несовместимых с их дипломатическим статусом».

Кроме того, власти попросили покинуть территорию республики двух дипломатов из числа представителей постоянного представительства России при ООН.

Москва выслала четырёх сотрудников посольства Австрии из России в качестве ответной меры.