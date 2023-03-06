РБК: Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ сведения о своих Вооружённых силах

Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ сведения о своих Вооружённых силах в рамках Венского документа 2011 года, назвав подобный шаг ответом на действия западных государств.

Как пишет РБК, эти сведения подтвердил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

В сообщении говорится, что в январе 2023 года Гаврилов направил письмо представителю Боснии и Герцеговины Синише Бенцуну (на тот момент председателю Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности).

В письме говорилось, что российская сторона не предоставит сведения о своей армии за 2023 год в соответствии с требованиями раздела I Венского документа из-за решения Чехии «приостановить свои обязательства в отношении России», а также из-за заявления Киева об «отказе участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ) в 2023 году» и направлять соответствующие уведомления.

Гаврилов отметил, что «ключевым принципом дипломатии» является «принцип взаимности».

«Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о Российских вооружённых силах наша информация попала к упомянутым государствам», — заявил он.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса со стороны украинских формирований.