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РИА Новости: посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за визита Милли в Сирию

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Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с визитом председателя комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии.
РИА Новости: посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за визита Милли в Сирию
  • Gettyimages.ru

Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В министерстве потребовали от посла объяснений по поводу этого визита.

Ранее в МИД Сирии осудили визит Милли на американскую базу.

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