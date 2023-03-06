РИА Новости: посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за визита Милли в Сирию

Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с визитом председателя комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии.

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Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. В министерстве потребовали от посла объяснений по поводу этого визита. Ранее в МИД Сирии осудили визит Милли на американскую базу.