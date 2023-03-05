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МИД Сирии осудил визит Милли на базу США на северо-востоке страны

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МИД Сирии осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке страны.
МИД Сирии осудил визит Милли на базу США на северо-востоке страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на официальный источник во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении, как передаёт РИА Новости, говорится о том, что Сирия решительно осуждает «незаконный визит» Милли на незаконную американскую военную базу на северо-востоке страны.

Также отмечается, что данный визит является «вопиющим нарушением» суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии.

19 февраля пожар вспыхнул на военной базе США в Сирии, которая подверглась в субботу, 18 февраля, ракетному обстрелу.

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