Глава продовольственной программы ООН Бизли: зерновую сделку нужно продлить любой ценой
- РИА Новости
Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
По его словам, мировое население находится в «серьёзной опасности», если Черноморское зерновое соглашение не будет продлено.
«(Оно. — RT) должно быть продлено любой ценой», — заявил Бизли в видеоролике, опубликованном в Twitter ООН.
По его словам, Украина экспортирует зерно, объём которого достаточен для 400 млн человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.