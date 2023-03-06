Глава продовольственной программы ООН Бизли: зерновую сделку нужно продлить любой ценой

Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой.

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, мировое население находится в «серьёзной опасности», если Черноморское зерновое соглашение не будет продлено.

«(Оно. — RT) должно быть продлено любой ценой», — заявил Бизли в видеоролике, опубликованном в Twitter ООН.

По его словам, Украина экспортирует зерно, объём которого достаточен для 400 млн человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.