Узнать больше

Глава продовольственной программы ООН Бизли: зерновую сделку нужно продлить любой ценой

Короткая ссылка
Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой.
Глава продовольственной программы ООН Бизли: зерновую сделку нужно продлить любой ценой
  • РИА Новости

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, мировое население находится в «серьёзной опасности», если Черноморское зерновое соглашение не будет продлено.

«(Оно. — RT) должно быть продлено любой ценой», — заявил Бизли в видеоролике, опубликованном в Twitter ООН.

По его словам, Украина экспортирует зерно, объём которого достаточен для 400 млн человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова и далее выполнять договорённости в рамках зерновой сделки, если другие её участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить