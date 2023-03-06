Гросси: Тегеран согласен с переходом МАГАТЭ к мерам проверки на ядерных объектах в Иране

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран согласен с переходом агентства к дальнейшим мерам наблюдения и проверки на иранских ядерных объектах.

«Я отмечаю согласие Ирана разрешить агентству (МАГАТЭ. — RT) приступить к дальнейшим мерам наблюдения и проверки, необходимым для выполнения МАГАТЭ своей миссии», — цитирует его ТАСС.

По словам Гросси, данное согласие важно, поскольку оно позволит агентству приступить к установлению новых исходных условий, которые необходимы в случае возобновления выполнения Тегераном своих обязательств в ядерной области по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

4 марта агентство сообщило, что Иран позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую деятельность по мониторингу ядерных объектов страны.

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил за необходимость независимой деятельности МАГАТЭ.