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Гросси: Тегеран согласен с переходом МАГАТЭ к мерам проверки на ядерных объектах в Иране

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран согласен с переходом агентства к дальнейшим мерам наблюдения и проверки на иранских ядерных объектах.
Гросси: Тегеран согласен с переходом МАГАТЭ к мерам проверки на ядерных объектах в Иране
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«Я отмечаю согласие Ирана разрешить агентству (МАГАТЭ. — RT) приступить к дальнейшим мерам наблюдения и проверки, необходимым для выполнения МАГАТЭ своей миссии», — цитирует его ТАСС.

По словам Гросси, данное согласие важно, поскольку оно позволит агентству приступить к установлению новых исходных условий, которые необходимы в случае возобновления выполнения Тегераном своих обязательств в ядерной области по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

4 марта агентство сообщило, что Иран позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую деятельность по мониторингу ядерных объектов страны.

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил за необходимость независимой деятельности МАГАТЭ.

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