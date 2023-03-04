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Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

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Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по мониторингу ядерных объектов страны.
Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны
  • РИА Новости

«Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу», — сказано в релизе агентства. 

Уточняется, что условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая в ближайшее время состоится в Тегеране.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана.

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