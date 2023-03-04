Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по мониторингу ядерных объектов страны.

«Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу», — сказано в релизе агентства.

Уточняется, что условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая в ближайшее время состоится в Тегеране.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана.