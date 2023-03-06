Группа «Уралхим-Уралкалий» поставила с территории ЕС в Малави 20 тысяч тонн удобрений

Группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила о поставке в Малави 20 тыс. тонн сложных удобрений в рамках благотворительной помощи, церемония передачи состоялась в пригороде Лилонгве.

«Для группы это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения «Уралхима-Уралкалия» безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам», — говорится в пресс-релизе.

Гендиректор «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев подчеркнул, что удобрения представляют собой ключевой элемент продовольственной безопасности, а беспрепятственный доступ к еде — это право любого человека.

7 февраля в компании сообщили, что первое судно с российскими удобрениями на борту прибыло в Малави.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил приверженность России обязательствам по поставкам продовольствия в нуждающиеся страны Африки.