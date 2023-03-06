Поведение американской администрации в вопросе о подрыве «Северных потоков» напомнило китайскую легенду о трусливом чиновнике, дух которого, возможно, вселился в руководство США, заявил колумнист South China Morning Post Чжоу Сяомин.

Журналист напомнил о древней легенде о китайском чиновнике Е Гуне, который любил драконов и украшал их изображениями свой дом. Одному из драконов польстил такой жест, и он решил сам навестить чиновника. Но тот, впервые увидев зверя вживую, испугался и убежал.

«На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы. Таким же образом администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки», — заявил Сяомин.

Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш ранее заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в подрыве газопроводов.

Он также рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.