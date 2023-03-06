Ветеран Дрейвен: США проиграли бы войну против России из-за зависимости от БРИКС

Американский ветеран Ноктис Дрейвен высказал мнение, что Соединённые Штаты проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости США от Китая и Индии.

Об этом он написал в Twitter.

«Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, «Сделано в Китае», верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия...», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты Америки не ищут конфликта с Россией, Вашингтон только хочет добиться от Москвы ухода с Украины.