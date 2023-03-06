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«Ъ»: Высокий суд Лондона принял первые решения по иску РУСАЛа к Потанину

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Высокий суд Лондона принял первые решения по иску РУСАЛа к Владимиру Потанину и Whiteleave Holdings Limited (структура подконтрольного бизнесмену холдинга «Интеррос»).

Как пишет «Коммерсантъ», согласно документам британский суд в ноябре 2022 года приостановил процесс на 90 дней, до 22 февраля, чтобы ответчики могли нанять юристов, получивших специальные лицензии управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Также на ответчиков наложено обязательство не сокращать прямую или косвенную долю в капитале «Норникеля» ниже 11,25% без предварительного (за 30 дней) уведомления РУСАЛа.

В октябре 2022 года стало известно, что РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд Лондона.

По мнению истцов, Потанин плохо выполнял свои задачи в качестве управляющего партнёра в «Норникеле», что привело к тому, что компания потеряла ряд активов, а её акционеры получили убытки.

В иске говорится, что РУСАЛ считает, что стать главой «Норникеля» должен независимый руководитель, ответчик же, в свою очередь, обязан возместить убытки. Размер убытков при этом должен определить сам Высокий суд Лондона.

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