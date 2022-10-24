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РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в суд Лондона

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РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд Лондона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании, иск направлен против одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited.

Компания отмечает, что Потанин, по мнению истцов, плохо выполнял свои задачи в качестве управляющего партнёра в «Норникеле», что привело к тому, что компания потеряла ряд активов, а её акционеры получили убытки.

В иске говорится, что РУСАЛ считает, что стать главой «Норникеля» должен независимый руководитель, ответчик же, в свою очередь, обязан возместить убытки. Размер убытков при этом должен определить сам Высокий суд Лондона.

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