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Сийярто заявил о необходимости заключить соглашение о прекращении огня на Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости заключить соглашение о прекращении огня на Украине для завершения конфликта.

«Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — сказал он в эфире телеканала SVT.

По его словам, Будапешт не хочет поддерживать Украину оружием, как это сделали многие другие страны Европы.

Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил уверенность, что поставка вооружения на Украину ряда стран Европейского союза и Североатлантического альянса сделала их сторонами украинского конфликта.

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