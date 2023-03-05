Депутат Белик назвал лукавством заявление Шольца о «лёгком» отказе от российского газа
- РИА Новости
По словам парламентария, немецкому канцлеру приходится выдавать «желаемое за действительное».
«Шольц лукавит, что дефицит энергоносителей не сказался на немецкой промышленности и ни на что не повлиял. Рост цен на продукты питания, энергоносители и другие товары, инфляция, рецессия, социальная напряжённость — это лишь некоторые характерные последствия «лёгкого» отказа от российского газа», — высказался Белик.
Депутат уверен, что власти ФРГ предпочитают «разрушать свою экономику в угоду Штатам».
Ранее Шольц заявил, что Германия «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа.
Bloomberg сообщал, что ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ из-за отказа от российского газа.