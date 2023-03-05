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Депутат Белик назвал лукавством заявление Шольца о «лёгком» отказе от российского газа

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что немецкая экономика «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа.
Депутат Белик назвал лукавством заявление Шольца о «лёгком» отказе от российского газа
  • РИА Новости

По словам парламентария, немецкому канцлеру приходится выдавать «желаемое за действительное».

«Шольц лукавит, что дефицит энергоносителей не сказался на немецкой промышленности и ни на что не повлиял. Рост цен на продукты питания, энергоносители и другие товары, инфляция, рецессия, социальная напряжённость — это лишь некоторые характерные последствия «лёгкого» отказа от российского газа», — высказался Белик.

Депутат уверен, что власти ФРГ предпочитают «разрушать свою экономику в угоду Штатам».

Ранее Шольц заявил, что Германия «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа.

Bloomberg сообщал, что ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ из-за отказа от российского газа.

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