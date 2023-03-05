DM: британским спецназовцам запретили пользоваться TikTok на рабочих телефонах

Британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа.

Об этом информирует Daily Mail.

«Всем оперативникам SAS (Особой воздушной службы. — RT) было запрещено использовать TikTok и другие приложения соцсетей на своих военных смартфонах», — сказано в материале.

Уточняется, что им так же, как и тем, кто состоит в других структурах спецназа, рекомендуется не использовать приложения и на своих личных телефонах.

Запрет был наложен из-за опасений, что использование приложений соцсетей, в особенности китайского TikTok, может привести к получению иностранными шпионами «доступа к секретным данным», пишет издание.

17 февраля суд в ФРГ приговорил гражданина Великобритании Дэвида С., обвиняемого в работе на российскую спецслужбу, к 13 годам тюрьмы.

23 февраля прокуратура Польши выдвинула постоянно проживающему в республике россиянину обвинения в шпионаже.