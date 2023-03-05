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В Афинах начались беспорядки на митинге в связи с железнодорожной катастрофой

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Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг, связанный с недавней железнодорожной катастрофой.
В Афинах начались беспорядки на митинге в связи с железнодорожной катастрофой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довёл железнодорожную сеть страны до развала.

После того, как на демонстрации начались волнения, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после данной трагедии.

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