Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен «утопиться» после слов о России
Об этом он написал в своём Twitter.
«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — говорится в сообщении.
Таким образом Робертс прокомментировала недавнее заявление главы Еврокомиссии относительно создания международного центра судебного преследования против России.
В нём она сообщила, что гордится идеей принятия данной меры, направленной на осуждение России за спецоперацию на Украине.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года.
Также она анонсировала санкции против российских журналистов и военных.