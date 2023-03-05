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Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен «утопиться» после слов о России

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Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует «утопиться» после слов о российской агрессии.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — говорится в сообщении.

Таким образом Робертс прокомментировала недавнее заявление главы Еврокомиссии относительно создания международного центра судебного преследования против России.

В нём она сообщила, что гордится идеей принятия данной меры, направленной на осуждение России за спецоперацию на Украине.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года.

Также она анонсировала санкции против российских журналистов и военных.

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