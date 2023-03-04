Вице-премьер Снопков: визит Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны идут вместе
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Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
«Мы ещё раз убедились… что мы вместе. Потому что элементы вторичных санкций (со стороны Запада из-за сотрудничества с Белоруссией. — RT), опасений, боязней присутствуют», — передаёт его слова РИА Новости.
Снопков добавил: визит Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны «идут вместе».
Также Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.