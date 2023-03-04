Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более чем 2100 сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Всего с 17 февраля помощь получили 2108 человек, за сутки — 108», — передаёт его слова ТАСС.

Гуринов отметил, что по линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других государств.

За минувшие сутки из ОАЭ в Сирию прибыли два самолёта с гуманитарным грузом, в том числе один — на российскую авиабазу Хмеймим, добавил он.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии сообщил, что количество пострадавших в результате землетрясений в стране составило 414 304.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гайр Педерсен обсудили помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения.