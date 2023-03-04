Посол Пристайко заявил, что Британия поставит Киеву в два раза больше танков Challenger 2

Британия поставит Украине в два раза больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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