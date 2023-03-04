Посол Пристайко заявил, что Британия поставит Киеву в два раза больше танков Challenger 2
- Gettyimages.ru
«Украина получит вдвое больше танков Challenger 2 (28 вместо 14) и намного больше (33 вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».
Пристайко добавил, что Киев ищет варианты поставок самолётов и направил запросы о вооружении всем странам НАТО.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит новый пакет американской военной помощи в объёме $400 млн.