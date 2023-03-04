Посол Моргулов: Москва и Пекин могут сотрудничать в научно-технологической сфере

Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях они могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере.

Об этом заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Доступ наших стран к передовым западным технологиям сегодня затруднён. Представляется, что в этих условиях Россия и Китай могли бы активно сотрудничать в данной сфере, включая обмен знаниями и технологиями, продвижение совместных разработок», — цитирует его РИА Новости.

Моргулов отметил, что развитие Китая создаёт хорошие возможности для инвестиционного партнёрства между Москвой и Пекином.

Он также обратил внимание на «возможности, которые создаёт экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.