Узнать больше

Посол Моргулов: Москва и Пекин могут сотрудничать в научно-технологической сфере

Короткая ссылка
Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях они могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере.
Посол Моргулов: Москва и Пекин могут сотрудничать в научно-технологической сфере
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Доступ наших стран к передовым западным технологиям сегодня затруднён. Представляется, что в этих условиях Россия и Китай могли бы активно сотрудничать в данной сфере, включая обмен знаниями и технологиями, продвижение совместных разработок», — цитирует его РИА Новости.

Моргулов отметил, что развитие Китая создаёт хорошие возможности для инвестиционного партнёрства между Москвой и Пекином. 

Он также обратил внимание на «возможности, которые создаёт экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить