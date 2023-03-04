Президент Швейцарии: Берн открыт к контактам с Москвой и Киевом о посредничестве

Швейцария сохраняет открытыми каналы для контактов с Москвой и Киевом на предмет возможного посредничества в урегулировании украинского кризиса.

Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе.

«В краткосрочной перспективе это сложно. Но однажды нам придётся выбраться из этой ситуации. Мы готовимся к этому уже сегодня. Наши контакты и связи с Россией и Украиной открыты», — цитирует его ТАСС.

Берсе заявил о готовности предоставить «ресурсы, информацию, контакты, сети».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Швейцария после начала российской специальной военной операции отказалась от нейтрального статуса в пользу поддержки киевского неонацистского режима.