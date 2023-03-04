Посольство: дипломаты России и Китая обсудили перспективы взаимодействия на площадке ШОС

Посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов провёл консультации с МИД КНР.

Об этом сообщает посольство России в Китае.

«В ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности ШОС, в том числе работы Секретариата организации», — говорится в сообщении.

В рамках консультаций стороны обсудили приоритетные направления развития ШОС на современном этапе.

1 марта Белоруссия и КНР подписали заявление об укреплении всестороннего стратегического партнёрства.