Посольство: дипломаты России и Китая обсудили перспективы взаимодействия на площадке ШОС
- РИА Новости
Об этом сообщает посольство России в Китае.
«В ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности ШОС, в том числе работы Секретариата организации», — говорится в сообщении.
В рамках консультаций стороны обсудили приоритетные направления развития ШОС на современном этапе.
1 марта Белоруссия и КНР подписали заявление об укреплении всестороннего стратегического партнёрства.