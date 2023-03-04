Irish Times: жительницу Ирландии осудили после скандала в отеле для украинских беженцев
Об этом сообщает газета Irish Times.
Отмечается, что Баттимер на повышенных тоннах разговаривала с сотрудниками отеля.
«Она хотела знать, сколько граждан Украины остановилось в этом отеле и сколько это стоило ирландцам», — говорится в сообщении.
Также Баттимер назвала украинцев «насильниками и преступниками».
Отмечается, что её признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.
Ранее в Дании отказали украинцам в требовании уволить из школы русскую учительницу.
Также сообщалось, что британка была шокирована отношением беженки с Украины к местным жителям.