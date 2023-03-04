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Irish Times: жительницу Ирландии осудили после скандала в отеле для украинских беженцев

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Окружной суд города Бандон приговорил жительницу Ирландии Маргарет Баттимер к четырём месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы.

Об этом сообщает газета Irish Times.

Отмечается, что Баттимер на повышенных тоннах разговаривала с сотрудниками отеля.

«Она хотела знать, сколько граждан Украины остановилось в этом отеле и сколько это стоило ирландцам», — говорится в сообщении.

Также Баттимер назвала украинцев «насильниками и преступниками».

Отмечается, что её признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.

Ранее в Дании отказали украинцам в требовании уволить из школы русскую учительницу.

Также сообщалось, что британка была шокирована отношением беженки с Украины к местным жителям.

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