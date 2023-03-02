TV2: в Дании отказали украинцам в требовании уволить из школы русскую учительницу

В Дании отказали украинцам в требовании уволить из школы русскую учительницу.

Об этом сообщает телеканал TV2.

Отмечается, что в одной из школ датского города Хельсингер украинские беженцы устроили скандал из-за учительницы, имеющей русские корни.

«Уже на первом уроке двое украинских учеников продемонстрировали «очень грубое поведение», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ученики прерывали занятия гимном Украины «в качестве провокации для учителя». Позже трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями.

В ответ на это в школе заявили, что учительница имеет местное гражданство и её компетенция не вызывает вопросов.

«Мы не увольняем людей по национальному признаку», — сказала мэр города Бенедикте Кьер.

Ранее британка была шокирована отношением беженки с Украины к местным жителям.

Также сообщалось, что украинец напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль.