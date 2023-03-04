По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Dawn.
В момент взрыва рабочие проводили работы на глубине более 450 метров и оказались заблокированы в шахте.
«Спасателям удалось добраться до места взрыва, однако шесть шахтёров к этому моменту уже были мертвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мощный взрыв был вызван скоплением метана.
В конце прошлого года два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на руднике в Иране.
Также на шахте «Шерегешская» в Кемеровской области в декабре произошёл обвал грунта.