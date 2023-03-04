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По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

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Не менее шести человек погибли при взрыве в угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Dawn.

В момент взрыва рабочие проводили работы на глубине более 450 метров и оказались заблокированы в шахте.

«Спасателям удалось добраться до места взрыва, однако шесть шахтёров к этому моменту уже были мертвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мощный взрыв был вызван скоплением метана. 

В конце прошлого года два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на руднике в Иране.

Также на шахте «Шерегешская» в Кемеровской области в декабре произошёл обвал грунта.

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