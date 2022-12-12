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На шахте «Шерегешская» в Кемеровской области произошёл обвал грунта

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В зоне рудника «Шерегешский» в Таштагольском районе Кемеровской области произошёл обвал грунта, подземные работы приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На шахте «Шерегешская» в Кемеровской области произошёл обвал грунта
  • Gettyimages.ru

«Утром поступило сообщение от очевидца, что в зоне рудника «Шерегешский» произошёл обвал грунта», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что под данной площадью подземные работы не ведутся.

В компании «Евраз ЗСМК», являющейся собственником шахты, добавили, что в момент ЧП под землёй людей не было.

В ноябре шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года в результате взрыва метана произошла авария и погиб 51 человек, восстановила горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты.

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